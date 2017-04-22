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التعليم || تعلن عن تعديل مواعيد جدول دخول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

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التعليم || تعلن عن تعديل مواعيد جدول دخول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام التعليم || تعلن عن تعديل مواعيد جدول دخول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

كشف بعض المواقع ، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أشار إلى أن هناك تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة بشأن توقيت دخول اللجان، قبل موعد بداية الامتحان.

حيث أوضحت أحد المواقع المختصة بالتعليم، بأن رئيس قطاع التعليم العام، أكد بأن الطلاب سوف يدخلون إلى لجانهم من الساعة الثامنة والنصف صباحاً بدلًا من التاسعة صباحاً، حتى يكون هناك وقتاً كافياً لتفتيشهم بالعصا الالكترونية لضبط أي تليفونات محمولة أو أجهزة غش مع أي طالب قبل استلامه ورقة الامتحانات.

كما أكدت المصادر، بأنه لا تغيير في التوقيت المعتاد لتسليم الامتحان للطالب، حيث سيتم تسليم الامتحان للطالب في تمام التاسعة صباحاً بعد انتهاء عمليات التفتيش.

 

المصدر : مصرفايف

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