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«أمن المنيا» ينجح في كشف لغز العثور على جثة زوجين داخل منزلهما

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«أمن المنيا» ينجح في كشف لغز العثور على جثة زوجين داخل منزلهما «أمن المنيا» ينجح في كشف لغز العثور على جثة زوجين داخل منزلهما

قامت أجهزة أمن المنيا بتحرياتها الناجحة من كشف لغز العثور على جثة زوجين داخل منزلهما بقرية القطوشة  التابعة لمركز سمالوط.

وكان اللواء ” فيصل دو يدار” مدير أمن المنيا قد تلقى بلاغاً من مدير المباحث بالمديرية، يفيد بعثور أهالي المنطقة على جثة زوجين داخل منزلهما بتلك القرية في ظروف غامضة، وتم تكليف رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة من أجل كشف هذا اللغز.

وعلى الفور قامت قوة من المباحث بالانتقال  لمكان الواقعة لعمل التحريات وجمع المعلومات من اجل الوصول للحقيقة ، ومعرفة ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الجثتين لشخص يدعى ” فوزي.أ” يبلغ من العمر 59 عاماً ويعمل بالكنيسة، وزوجته ” فرحه.ن” 45 عاماً، وكشفت التحريات عن أن المجني عليهما تناولا كوب عصير فاسد أودى بحياتهما.

 

 

المصدر : فايف

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