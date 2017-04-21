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بالصور || بعد إطلاق سراحها.. ترامب يستقبل آية حجازي في البيت الأبيض .. و إيفانكا ترامب تنشر صورتها بصحبة آية حجازى فى البيت الأبيض

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بالصور || بعد إطلاق سراحها.. ترامب يستقبل آية حجازي في البيت الأبيض .. و إيفانكا ترامب تنشر صورتها بصحبة آية حجازى فى البيت الأبيض بالصور || بعد إطلاق سراحها.. ترامب يستقبل آية حجازي في البيت الأبيض .. و إيفانكا ترامب تنشر صورتها بصحبة آية حجازى فى البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الجمعة، في مقر البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي، التي أطلق سراحها من السجون المصرية الإثنين الماضي، بعد سجن استمر ثلاث سنوات.
 
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة "حجازي" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقين عليها: " ترامب يستقبل آية حجازي في البيت الأبيض، بعد أن أعادها إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية".
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وكانت حجازي قد وصلت على متن طائرة عسكرية إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الخميس الماضي، قادمة من القاهرة، وذلك حسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
 
وحسب الصحيفة سالفة الذكر فإن ترامب هو من أمر بتخصيص الطائرة لنقلها إلى الولايات المتحدة برفقة زوجها محمد حسنين.
 
وكان ترامب سعى على مدار الأسابيع الماضية للإفراج عن حجازي و4 آخرين معتقلين في السجون المصرية.
 
وجدير بالذكر أن حجازي كانت تترأس جمعية "بلادي" التي تهتم بأطفال الشوارع، وسجنت في مايو 2014 مع زوجها محمد حسنين، ووجهت لهما تهمة الاتجار بالبشر، لكن محكمة مصرية برأتها مع 7 آخرين الأحد الماضي.
 
كما نشرت إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكى، دونالج ترامب، مع آية حجازى في البيت الأبيض اليوم الجمعة.
 
وكتبت إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكى، على صورتها مع آية بصفحتها بموقع تويتر: اهلا فى بيتك يا آية".
 
وفى وقت سابق، استقبل دونالد ترامب آية حجازى فى مكتبه بالبيت الأبيض، بعد أن حصولها علي البراءة من تهمة الاتجار بالبشر فى .
ايفانكا
 
 

المصدر : اليوم السابع / اليوم الجديد

 

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