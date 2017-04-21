القوى العاملة تعلن عن 4 آلاف وظيفة خالية لجميع المؤهلات براتب 3000 جنيه “التخصصات المطلوبة، موعد التقديم”

شيماء مصطفى

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة القليوبية عن 4000 وظيفة خالية في عدد من التخصصات المختلفة، وأوضحت القوى العاملة أن العمل سيكون بمختلف الشركات والمصانع بالمحافظة براتب مجزي جدا يقدر بنحو 3 آلاف جنيه.

وظائف القوى العاملة بالقليوبية

1635 وظيفة بمصانع مناطق أبي زعبل، والخانكة، والمنطقة الصناعية السادسة في 3 شركات.

860 وظيفة شركات في شبرا الخيمة بـ4 شركات.

751 وظيفة في 15 شركة.

497 وظيفة بقليوب في 12 شركة.

المؤهلات المطلوبة

جميع المؤهلات العليا مطلوبة، بما فيها”بكالوريوس “الهندسة، والطب، والعلوم، والحاسبات، والتمريض، والدبلوم الصناعي”.

المؤهلات متوسطة، وفوق المتوسطة.

بدون مؤهلات.

التخصصات المطلوبة

مهندسين، وعمال إنتاج وفرز، وعاملات خياطة، ومنسق، وإداري، وأطباء تمريض، وفني أشعة، وعمال تعبئة وإنتاج، ومبرمج، وعامل ماكينة وصيانة حياكة وتعبئة، وبيع وتسويق، ومحاسبين وبائعين وأمن وكاشير وشيف، وسماك، وعامل أحذية، ومندوبين مبيعات، وسائقين، ومصممين ملابس، وبترونيست ونساج.

طريقة وموعد التقديم في وظائف القوى العاملة بالقليوبية

يبدأ التقديم من يوم الأحد 23 أبريل وحتى 2 مايو، من خلال تقديم الأوراق بمقر المديرية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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