بالصور || حياة الدرديري بوزن زائد في أحدث ظهور لها مع توفيق عكاشة

إسلام معوض- عدسة: هاني عبد ربه

حرص الإعلامي توفيق عكاشة والإعلامية حياة الدرديرى، على حضور حفل زفاف خالد محمود الشافعى على بسنت نمير سلامة بحضور نخبة من رجال الأعمال، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة في أول ظهور لهما معًا منذ فترة طويلة عقب إغلاق قناة "الفراعين".

وخلال ظهورها لفتت "الدرديري" الانتباه بسبب الـ"لوك" الجديد الذي بدت به، فضلًا عن وزنها الزائد الذي جذب أنظار الحضور.

وكانت المطربة الشعبية "بوسي" أحيت الحفل بباقة من أجمل أغانيها، من بينها أغنية "آه يا دنيا"، و"حوشي ياما"، وغيرها.