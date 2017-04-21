أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

طائرة عسكرية أمريكية تقل الناشطة آية حجازي لواشنطن بعد الإفراج عنها

Google+ Print
طائرة عسكرية أمريكية تقل الناشطة آية حجازي لواشنطن بعد الإفراج عنها طائرة عسكرية أمريكية تقل الناشطة آية حجازي لواشنطن بعد الإفراج عنها

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية "إن مصرية أمريكية احتجزت في لنحو 3 سنوات بتهمة استغلال أطفال الشوارع، نقلتها أمس الخميس طائرة عسكرية أمريكية إلى الولايات المتحدة يرافقها مسؤول كبير بالبيت الأبيض".
 
وبرأت محكمة في القاهرة الأحد الماضي آية حجازي وهي مصرية تحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى 7 آخرين. 
 
وأفرج عن حجازي الثلاثاء بعد حبسها لنحو 3 سنوات.
 
ووصلت إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن.
 
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، "إن الرئيس دونالد طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح في حديث خاص المساعدة في القضية، حين زار البيت الأبيض في الثالث من أبريل (نيسان)".
 
ولم يذكر ترامب القضية علناً حين التقى السيسي.
 
وقال المسؤول إن مسؤولين أمريكيين أثاروا قضية حجازي مع المصريين بعد تولي ترامب منصبه مباشرة في 20 يناير (كانون الثاني).
 
ورافقت حجازي خلال الرحلة دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية. 
 
وكانت باول بالمنطقة حيث رافقت وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.
 
وكانت حجازي (30 عاماً) أنشأت مؤسسة بلادي وهي منظمة غير حكومية تسعى لتوفير حياة أفضل لأطفال الشوارع.
 
 
المصدر : 24

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

اليوم.. السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو بقصر الاتحادية

اليوم.. السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو بقصر الاتحادية

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين