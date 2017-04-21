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قطر تدفع مليار دولار لاستعادة 26 مختطفا من أبناء العائلة الحاكمة بالعراق

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قطر تدفع مليار دولار لاستعادة 26 مختطفا من أبناء العائلة الحاكمة بالعراق قطر تدفع مليار دولار لاستعادة 26 مختطفا من أبناء العائلة الحاكمة بالعراق

قال موقع "السومرية نيوز" إن وزارة الداخلية العراقية تسلمت 26 مواطنا قطريا كانوا مختطفين فى العراق، والذين كانوا فى رحلة صيد بالعراق، مؤكدة أن الإفراج عن المختطفين جرى برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادى، ووزير الداخلية، قاسم الأعرجى، مع الإشارة إلى أن الأخير بذل جهوداً استثنائية لضمان سلامة المختطفين، وعدم ربط القضية بجانب سياسى.
 
وقال الموقع إن الصيادين القطريين ينتسبون للعائلة المالكة فى قطر، الذين اختطفوا فى العراق منذ أكثر من عام، جرى تسليمهم، اليوم، الجمعة، إلى وزارة الداخلية العراقية"، مبينا أن "الإفراج عن المختطفين جرى برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادى ووزير الداخلية قاسم الأعرجى".
 
وكانت صحيفة سعودية قد كشفت الثلاثاء الماضى عن وجود وفد قطرى فى بغداد للتفاوض بشأن إطلاق الصيادين القطريين الذين اختطفوا فى العراق منذ أكثر من عام، مبينة أنه من المتوقع التوصل إلى صيغة للتفاهم فى غضون 48 ساعة، فيما أشارت إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراحهم.
 
 

المصدر : اليوم السابع

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