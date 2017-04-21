لأول مرة.. البنك التجارى الدولى يلغى حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر

سمر العشري

قرر البنك التجارى الدولى، اليوم الجمعة، إلغاء حدود الاستخدام لبطاقات الاتئمان الخاصة به خارج البلاد، حيث يمكن لعميل البنك الآن استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة CIB فى المشتريات بالخارج، وفقًا لمصدر مسؤول بالبنك.

وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن تلك الخطوة تك الأولى للبنوك العاملة فى مصر ، منذ نحو عام، ومع أزمة نقص العملة الأجنبيه، مؤكدة تلك الخطوة تأتى فى إطار تحسن موارد البنوك من العملات الأجنبية، متوقعة أن تتبعها بنوك أخرى فى هذا الإجراء خلال الفترة القادمة.

وأكدت المصادر إنه كمثال فإن الحد الائتمان للبطاقة الائتمانية إذا كان 10000 جنيه يمكن استخدامه بالكامل الآن بعد إلغاء حدود الاستخدام، بعد أن كان يمكن استخدام جزء منه قبل هذا القرار.

ويذكر إنه على مدار الشهور الماضية قامت البنوك العاملة فى السوق المحلية بتخفيف تدريجى لقيود حدود إستخدام البطاقات – خصم وائتمان والمدفوعة مقدمًا - خارج مصر، مع تحسن مستوى السيولة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرى، للقيام بعمليات المشتريات للبطاقات الصادرة عن حسابات بالجنيه المصرى وفى أعقاب تعويم العملة المحلية.

وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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