أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بعد لقائه بها.. ترامب يمدح آية حجازي ويرحب بعودتها لـ«بيتها»

Google+ Print
بعد لقائه بها.. ترامب يمدح آية حجازي ويرحب بعودتها لـ«بيتها» بعد لقائه بها.. ترامب يمدح آية حجازي ويرحب بعودتها لـ«بيتها»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ، بعودة الناشطة السياسية "المصرية - الأمريكية" آية حجازي، في اللقاء الذي جمعه بها في المكتب البيضاوي، اليوم الجمعة.

ووفقًا لسي إن إن، فقد مدح ترامب "آية"، وأشاد بما أظهرته من قوة كبيرة في محنتها.

وقال ترامب: "نحن سعداء للغاية بعودة آية للمنزل"، متابعًا: "نتشرّف باستقبالها في البيت الأبيض مع أخيها".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: إنّ ترامب كان مشاركًا بشكل رسمي خلف الأضواء لضمان إطلاق سراح آية حجازي، وأنّه تشاور في الموضوع مع الرئيس عبد الفتاح ".

وتابع سبايسر، ترامب أوضح مدى أهمية إطلاق سراح آية وعودتها إلى الولايات المتحدة، والرئيس سعيد للغاية بترحيبه بها وعودتها مرة أخرى للمنزل على الأرض الأمريكية.

وكانت محكمة مصرية قد قضت بإطلاق سراح آية حجازي، التي خرجت من السجن أمس الخميس، لأول مرة منذ 3 سنوات.

يُذكر أنّ آية حجازي كانت اعتقلت بسبب اتهامات عديدة، منها إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه للمجني عليهم (الأطفال)، بالإضافة إلى تهمة "إدارة كيان يمارس نشاطًا من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو بقصر الاتحادية

اليوم.. السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو بقصر الاتحادية

السيسي يلتقي رئيس الكونغو الديمقراطية

السيسي يلتقي رئيس الكونغو الديمقراطية

أبو سعدة عن استقبال ترامب لـ«آية حجازي»: السيسي ترك الأمر للقضاء

أبو سعدة عن استقبال ترامب لـ«آية حجازي»: السيسي ترك الأمر للقضاء

ترامب ينشر فيديو خاص بـ"آية حجازي": "مرحبًا في أرض الوطن"

ترامب ينشر فيديو خاص بـ"آية حجازي": "مرحبًا في أرض الوطن"