بعد لقائه بها.. ترامب يمدح آية حجازي ويرحب بعودتها لـ«بيتها»

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعودة الناشطة السياسية "المصرية - الأمريكية" آية حجازي، في اللقاء الذي جمعه بها في المكتب البيضاوي، اليوم الجمعة.

ووفقًا لسي إن إن، فقد مدح ترامب "آية"، وأشاد بما أظهرته من قوة كبيرة في محنتها.

وقال ترامب: "نحن سعداء للغاية بعودة آية للمنزل"، متابعًا: "نتشرّف باستقبالها في البيت الأبيض مع أخيها".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: إنّ ترامب كان مشاركًا بشكل رسمي خلف الأضواء لضمان إطلاق سراح آية حجازي، وأنّه تشاور في الموضوع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع سبايسر، ترامب أوضح مدى أهمية إطلاق سراح آية وعودتها إلى الولايات المتحدة، والرئيس سعيد للغاية بترحيبه بها وعودتها مرة أخرى للمنزل على الأرض الأمريكية.

وكانت محكمة مصرية قد قضت بإطلاق سراح آية حجازي، التي خرجت من السجن أمس الخميس، لأول مرة منذ 3 سنوات.

يُذكر أنّ آية حجازي كانت اعتقلت بسبب اتهامات عديدة، منها إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه للمجني عليهم (الأطفال)، بالإضافة إلى تهمة "إدارة كيان يمارس نشاطًا من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص".