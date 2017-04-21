حظك اليوم برج العقرب السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تعدّل شيئاً في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك



عاطفياً: تعيش أفضل التأثيرات والظروف، وتحظى بفرص مميزّة لم تحلم بها من قبل، وتعيش مع الشريك أوقاتاً ممتعة لم تعرف من ذي قبل



صحياً: بعد التعب الذي كنت تشكوه تستعيد طاقتك وحيويتك الصاخبة

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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