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حظك اليوم برج الأسد السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: يشير القمر في الدلو إلى اشتباك مهني أو إلى مواجهة مهنية، وقد تسمع خبراً غير مفرح أو تصادف محاورين أذكياء ولكنهم غير صادقين

عاطفياً: لقاءات رومانسية وتقارب في الآراء ووجهات النظر، وتزداد القواسم المشتركة ما يؤدي الى التوصل الى حل يرضي الطرفين

صحياً: تترك نفسك تنجرف في واجبات الحياة اليومية فلا تعتني بجسمك كما هو مطلوب منك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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