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حظك اليوم برج الحمل السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل السبت 22/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديداً، وتنتبه لوارداتك ولأموالك

عاطفياً: تبتعد عن عنادك وعن رأي معيّن لئلا تصطدم مع الشريك، وتحاول التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي

صحياً: عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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