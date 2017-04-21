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مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط
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السبت 22 أبريل 2017 12:14 مساءً
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"
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السبت 22 أبريل 2017 12:14 مساءً
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط
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السبت 22 أبريل 2017 12:14 مساءً
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"
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السبت 22 أبريل 2017 12:14 مساءً
احتفالاً بذكرى "العقاد".. جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الثقافي الأول غدًا
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السبت 22 أبريل 2017 12:14 مساءً
إحباط محاولة سرقة مكتب بريد شبين القناطر
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السبت 22 أبريل 2017 12:14 مساءً
«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»
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السبت 22 أبريل 2017 12:12 مساءً
تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب
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السبت 22 أبريل 2017 12:07 مساءً
بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival
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السبت 22 أبريل 2017 12:07 مساءً
بالصور.. ما هو يوم الأرض؟..تعرف على مظاهر الاحتفال به
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السبت 22 أبريل 2017 12:07 مساءً
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رؤى - أسامة الازهري ردا على كلام د / سيد إمام : كتابه هو الدستور الأول لتنظيم القاعدة
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DMC
الجمعة 21 أبريل 2017 06:10 مساءً
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