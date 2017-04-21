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بعد ''إغماءة'' عبلة كامل.. مؤلف ''سلسال الدم'' يكشف حقيقة وجود جزء خامس

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بعد ''إغماءة'' عبلة كامل.. مؤلف ''سلسال الدم'' يكشف حقيقة وجود جزء خامس بعد ''إغماءة'' عبلة كامل.. مؤلف ''سلسال الدم'' يكشف حقيقة وجود جزء خامس
 
ترك القائمون على مسلسل "سلسال الدم"، الجمهور متشوقا لمعرفة النهاية، حيث انتهت الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع الثلاثاء الماضي، نهاية مفتوحة.
 
انتهت الأحداث بالحكم ببراءة هارون "رياض الخولي" وإصابة نصرة "عبلة كامل" بحالة إغماء، وأوضح السيناريست مجدي صابر مؤلف المسلسل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن هذه ليست نهاية المسلسل، وأن هناك أحداث أخرى مازالت موجودة في الجزء الرابع، لافتا إلى أن الجزء الأخير كان مقررا أن تتم أحداثه في 66 حلقة.
 
وتابع صابر "كان المفترض أن يُعرض كاملا ولكن نظرا للنجاح الذي حققه المسلسل رأت المحطة أن تعرض 35 حلقة فقط من الجزء الرابع، على أن تستأنف عرض باقي الحلقات في موسم جديد، في شهر أكتوبر أو نوفمبر".
 
يُذكر أن مسلسل "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، منة فضالي، راندا البحيري، أميرة هاني، حسام الجندي، من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.
 
المصدر : مصراوى

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