عاجل| العناية الإلهية تنقذ مئات الركاب بـ”قطار طنطا ـ الزقازيق” من كارثة محققة.. بعد خروج العربة الأخيرة عن القضبان بالسنطة

شيماء مصطفى

تدخلت العناية الإلهية، منذ قليل، في إنقاذ ركاب قطار “طنطا – الزقازيق” من كارثة محققة، إثر خروج العربة الأخيرة من القطار عن القضبان بسبب “خلخلة مسامير الفلنكات”، في نطاق مزلقان شبرا قاص بمركز السنطة، عقب إقلاع القطار من محطة طنطا، وسادت حالة من الرعب بين ركاب العربة وقفزت الفتيات والشباب منها.

هذا وبعد المعاينة، تبين أن عمليات إحلال وتجديد تتم الفلنكات القضبان ووجود بعض المسامير مفكوكة تسببت في ما حدث، كما تقرر غلق مزلقان شبرا قاص امام حركة السيارات لحين إعادة تربيط الفلنكات.

هذا وقد كشفت مصادر بالصحة، بأن الحادث لم يسفر عنه أي خسائر في الأرواح وعلى الفور تم إعادة العربة للقضبان بواسطة ونش هيئة السكة الحديد وعاود القطار رحلته بصورة طبيعية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads