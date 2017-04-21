ضع قشر الموز على بطنك وقدمك واكتشف نتائج مدهشة

شيماء مصطفى

يعتقد معظمنا أن الموز فاكهة يتوقف استخدامها على الأكل فقط، ولا نفكر ولو للحظة في الإستعانة بالموز من أجل التخلص من أعارض عديدة قد تظهر على الجسم، بالإضافة إلى استخدامه كبديل للتخلص من أمراض عديدة.

أوضح الأطباء بموقع "بولد سكاى" الهندى، أن قشور الموز يمكن أن تستخدم في القضاءعلى السموم الموجودة في الجسم، علاوة على أنها تلعب دور كبير في القضاءعلى آلام المعدة، وتسهل عملية الهضم.

ووفقًا لما جاء في الموقع، فتعمل قشور الموز من خلال وضعها على البطن أو قادم الرجل ولفها بورق الفويل، على التخلص من الآلام المزعجة، بالإضافة إلى ذلك تساهم في القضاء على تشقق القدمين نهائيًا وتساعد في الوقاية من سرطان الجلد.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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