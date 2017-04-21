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عائلة منحوسة..شقيقتان تطلبان الخلع بسبب الحموات والثالثة لعجز زوجها جنسيا

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عائلة منحوسة..شقيقتان تطلبان الخلع بسبب الحموات والثالثة لعجز زوجها جنسيا عائلة منحوسة..شقيقتان تطلبان الخلع بسبب الحموات والثالثة لعجز زوجها جنسيا

الشقيقات الثلاث قررن خلال  العام الحالى الحصول على الخلع والطلاق.. كل منهن تعيش فى منزل برفقة حماتها وعليها السمع والطاعة وخدمة أهل الزوج دون اعتراض وتحمل الإهانات وفى النهاية توجهن إلى محكمة الأسرة بإمبابة.

قالت "رحاب.ط" الكبرى الأم لثلاثة أطفال عن مأساتها: تحملت 7 سنوات ظلم وقهر من زوجى وتفنن حماتى فى حشر نفسها فى حياتى وحرمانى من الذهاب لأهلى حتى فى أسوأ الظروف التى تعرضوا لها وتركت المنزل مهانة ومطرودة ليلا مرات كثيرة وأحيانا كان يلقى زوجى على يمين الطلاق لإجبارى على المكوث فى الشارع بملابس المنزل إرضاء لوالدته حتى قررت طلب الطلاق.

وأضافت "منى": تزوجت جاهلا رغم حصولى على شهادة جامعية وعشت معه فى نفس المنطقة التى أقيم فيها وخلال سنة وشهرين قضيتهم معه تعرضت لوابل من العنف الذى وصل لتحرير محضر بقسم الشرطة عندما عدت لأهلى غارقة فى دمي وبحالة صحية حرجة بسبب اعتراضى على دخول حماتى غرفة نومى وأنا فى وضع محرج ومشاكل بسبب بخلها والإنفاق والسماح لى بالذهاب مع زوجى للتنزه.

وقالت "مروة" الشقيقة الصغرى فى دعواها رقم 3562 لسنة 2017: اكتشفت عجز زوجى جنسيا وتحملت 3 سنوات بسبب رفض أهله تطليقى رغم أننى مازالت بكرا وعندما حاولت علاجه رفضت حماتى خوفا على سمعة ابنها.

 

المصدر : اليوم السابع

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