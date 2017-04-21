"أسماء" حملت سفاحا من أبيها وتخلصت من رضيعتها والنيابة أحالتها للمحاكمة

بأى ذنب قتلت الرضيعة التى لم تتمكن من الحياة دقائق معدودة.. حملت بها أمها سفاحا من أبيها ووضعتها فى دورة مياه شركة ملابس تعمل فيها بمدينة 6 أكتوبر.. قطعت حبلها السرى وتركتها للهواء وضربتها بجسم صلب وألقتها فى سلة المهملات إلى أن عثر عامل النظافة على جثته.

أمر إحالة المتهمة "أسماء.ع.ع" 21 سنة للمحاكمة فى القضية رقم 8452 لسنة 2016 كشف عن أن المتهمة البالغة من العمر 21 سنة والعاملة بشركة ملابس بـ6 أكتوبر، قتلت رضيعتها عمدا مع سبق الإصرار بأن ترقبت قدومه للحياة وتخلصت منه بعد أن أخفت حملها، حيث جاءها المخاض أثناء تواجدها فى مقر عملها، فدخلت إلى دورة المياه ووضعت ابنتها وضربتها بجسم صلب وقطعت حبلها السرى ولم تربطه قاصدة قتلها، وبمجرد أن تأكدت من وفاتها حتى ألقتها فى أحد أوعية القمامة الموجودة بالشركة، ولولا أن عثر عامل النظافة على الجثة لضاعت وسط القمامة وهربت المتهمة بجريمتها.

وأكدت تحريات المباحث أن والد المتهمة تعدى عليها جنسيا بالفيوم وحملت منه وأخفت حملها.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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