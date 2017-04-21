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مفاجأة.. شعبة العطارة: إنخفاض أسعار “قمر الدين” المستورد خلال شهر رمضان عن العام وهذه هي أسعار المكسرات

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مفاجأة.. شعبة العطارة: إنخفاض أسعار “قمر الدين” المستورد خلال شهر رمضان عن العام وهذه هي أسعار المكسرات مفاجأة.. شعبة العطارة: إنخفاض أسعار “قمر الدين” المستورد خلال شهر رمضان عن العام وهذه هي أسعار المكسرات

أعلن سكرتير شعبة العطارة بغرفة الفاهرة التجارية محمد مصطفى الشيخ ، أن قمر الدين المحلي ستشهد إنخفاضاً هذا العام عن العام الماضي خلال شهر رمضان المبارك.

وعن سبب ذلك، أشار سكرتير شعبة العطارة أنه يرجع إلى عودة منطقة الغوطة فى سوريا والتي يتم إستيراد قمر الدين للأنتاج مرة أخرى وبوفرة عن العام الماضي حيث أنها قد شهدت العام الماضي قصف عنيف أدي إلى إنخفاض معدل إنتاج قمر الدين، حيث كان سعر الطن العام الماضي يبلغ 4000 دولار أما سعر الطن هذه العام سوف يبلغ نحو 2000 دولار.

 

وأضاف سكرتير شعبة العطارة أن المشكلة تكمن وعلى الرغم من إنخفاض أسعار قمر الدين المستورد في الدولة المنتجة إلا أن تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) وما أعقبه من إرتفاع كبير في وغيره من العملات الأخرى وإنهيار قيمة الجنيه المصري فإن المواطن لن يشعر بهذا الانخفاض الكبير في الاسعار.

وعن أسعار المكسرات هذا العام:-

قال سكرتير شعبة العطارة بأن سعر كيلو الزبيب المصري ب 40 جنيه والايراني ب60 جنيه ، كيلو الكاجو المحمص ب 320 جنيه ، سعر كيلو عين الجمل المقشر يبلغ نحو 280 جنيه ، يبلغ سعر كيلو اللوز (النىء) 280 جنيه ، سعر كيلو جوز الهند يبلغ نحو 60 جنيه ، البندق المقشر ب 190 جنيه ، البلح الأسواني ب 20 جنيه ، البلح السعودي ب 48 جنيه.

 

المصدر : مصرفايف

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