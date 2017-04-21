بالفيديو | الرقص داخل مستشفيات وزارة الصحة بحضور الأطباء ورؤساء الأقسام

شيماء مصطفى

تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأطباء وممرضات يرقصون على أنغام أغنية “آه لو لعبت يازهر ” داخل مستشفى الساحل التعليمي، بحضور رؤساء بعض الأقسام بالمستشفى ومن بينهم رئيس قسم عمليات جراحة المسالك البولية بالمستشفى .

وبعد أن انتشر مقطع الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة الصحة أنها تواصلت مع مدير مستشفى الساحل التعليمي وهو الدكتور عبد الفتاح حجازي، للوقوف على ملابسات الواقعة وعقاب المتورطين ، حيث أكدت وزارة الصحة أن مستشفى الساحل التعليمي من المستشفيات التي يشار إليها بالبنان في مصر.

وقد ذكر الدكتور محمد فؤاد ، مدير مركز الحق في الدواء، أن حفل راقص أقيم في قسم المسالك البولية، بمستشفى الساحل التعليمي، للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأفراد العاملين بقسم المسالك وقد شارك الحفل الدكتور محمد الأتربي ،رئيس قسم العمليات الجراحية بالقسم ذاته.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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