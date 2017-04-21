أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو | الرقص داخل مستشفيات وزارة الصحة بحضور الأطباء ورؤساء الأقسام

Google+ Print
بالفيديو | الرقص داخل مستشفيات وزارة الصحة بحضور الأطباء ورؤساء الأقسام بالفيديو | الرقص داخل مستشفيات وزارة الصحة بحضور الأطباء ورؤساء الأقسام

تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي،  لأطباء وممرضات يرقصون على أنغام أغنية “آه لو لعبت يازهر ” داخل مستشفى الساحل التعليمي،  بحضور رؤساء بعض الأقسام بالمستشفى ومن بينهم رئيس قسم عمليات جراحة المسالك البولية بالمستشفى .

وبعد أن انتشر مقطع الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة الصحة أنها تواصلت    مع مدير مستشفى الساحل التعليمي وهو الدكتور عبد الفتاح حجازي،  للوقوف على ملابسات الواقعة وعقاب المتورطين ، حيث أكدت وزارة الصحة أن مستشفى الساحل التعليمي من المستشفيات التي يشار إليها بالبنان في .

 

وقد ذكر الدكتور محمد فؤاد ، مدير مركز الحق في الدواء، أن حفل راقص أقيم في قسم المسالك البولية، بمستشفى الساحل التعليمي، للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأفراد العاملين بقسم المسالك وقد شارك الحفل الدكتور محمد الأتربي ،رئيس قسم العمليات الجراحية  بالقسم ذاته.

 

 

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"