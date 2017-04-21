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وزير الأوقاف المصري يعلن إلغاء مادة التربية الدينية من المدارس ويحدد البديل ودهشة من قيامه هو بإعلان ذلك

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وزير الأوقاف المصري يعلن إلغاء مادة التربية الدينية من المدارس ويحدد البديل ودهشة من قيامه هو بإعلان ذلك وزير الأوقاف المصري يعلن إلغاء مادة التربية الدينية من المدارس ويحدد البديل ودهشة من قيامه هو بإعلان ذلك

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه بدءاً من العام القادم سوف يتم إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس المصرية، وأنه سوف يحل محلها مادة أخرى تسمى “الأخلاق والقيم”، وأكد جمعة أن منهج تلك المادة تم إعداده وموافقة كلا من الأزهر الشريف والتربية والتعليم والبابا تواضروس ووزارة الأوقاف عليه، وذلك على حد قوله لمحاربة الارهاب والقضاء عليه.

إلا أن وزير الأوقاف لم يكشف عن محتوى تلك المادة، وهل سوف يكون موحد على كل المراحل التعليمية أما أنه سوف يختلف من مرحلة لأخرى، وقد أثار اعلان وزير الأوقاف ذلك جدلاً كبيراً، حيث أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن ذلك من خلال وزارة التربية والتعليم.

 

وجدير بالذكر أن ذلك الأمر كان قد أُثير منذ فترة كبيرة، إلا أنه لم يُنفذ، وعلى ما يبدو أن الهجمات الارهابية الأخيرة والتي تتعرض لها تراءى للمسئولين أن سببها هو تدريس مادة التربية الاسلامية والمسيحية في المدارس.

 

 

المصدر : مصرفايف

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