أسعار العملات اليوم الجمعة 21 ابريل2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٢٠١
|٥٩.٢٤٧٩
|04/21 12:10 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥٤
|04/21 12:10 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٣٤
|٤٦.٨٥٧٢
|04/21 12:10 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٦
|٤.٩٥٤٤
|04/21 12:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|04/21 12:10 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/21 12:10 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٤٥٧
|04/21 12:10 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٩٢٥٧
|٢٣.١٦٨٢
|04/21 12:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٨٤١
|٢.٦١٣٥
|04/21 12:10 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٨٩٩
|٢.١٠٩٢
|04/21 12:10 ص
|يورو
|١٩.٢٢٢٧
|١٩.٤٣٩٢
|04/21 12:10 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٩٧٥٢
|١٨.١٤٠٧
|04/21 12:10 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/21 12:10 ص
|ين ياباني
|١٦.٤٥٥٨
|١٦.٥٩٢٥
|04/21 12:10 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٤٩٩
|١٣.٥٨٨٥
|04/21 12:10 ص
|دولار كندي
|١٣.٣٠٦٢
|١٣.٤٠١٤
|04/21 12:10 ص
|كرون سويدي
|١.٩٩٩
|٢.٠٢١٧
|04/21 12:10 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads