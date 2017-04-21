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أسعار العملات اليوم الجمعة 21 ابريل2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الجمعة 21 ابريل2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الجمعة 21 ابريل2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٢٠١ ٥٩.٢٤٧٩ 04/21 12:10 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥٤ 04/21 12:10 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 04/21 12:10 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤٤ 04/21 12:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/21 12:10 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/21 12:10 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 04/21 12:10 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٩٢٥٧ ٢٣.١٦٨٢ 04/21 12:10 ص
كرون دنماركي ٢.٥٨٤١ ٢.٦١٣٥ 04/21 12:10 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨٩٩ ٢.١٠٩٢ 04/21 12:10 ص
يورو ١٩.٢٢٢٧ ١٩.٤٣٩٢ 04/21 12:10 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٧٥٢ ١٨.١٤٠٧ 04/21 12:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/21 12:10 ص
ين ياباني ١٦.٤٥٥٨ ١٦.٥٩٢٥ 04/21 12:10 ص
دولار استرالي ١٣.٤٤٩٩ ١٣.٥٨٨٥ 04/21 12:10 ص
دولار كندي ١٣.٣٠٦٢ ١٣.٤٠١٤ 04/21 12:10 ص
كرون سويدي ١.٩٩٩ ٢.٠٢١٧ 04/21 12:10 ص

 

المصدر : مصر 365  

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