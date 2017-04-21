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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في البنوك و السوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في البنوك و السوق السوداء سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في البنوك و السوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.82 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.6775 4.8590
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7763 4.8231
مصرف-ابو-ظبي 4.7910 4.8397
البنك-المصري-الخليجي 4.8176 4.8459
البنك-الأهلي 4.7863 4.8131
بنك-البركة 4.6656 4.8753
بنك-القاهرة 4.7942 4.8419
بنك-الاسكندرية 4.7864 4.8180
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.8047 4.8324
بنك-مصر 4.7863 4.8107
بنك-بلوم-مصر 4.7996 4.8264
كريدي-أجريكول 4.7878 4.8397
بنك-بيريوس 4.8129 4.8397
بنك-قناة-السويس 4.8129 4.8397
المصرف-المتحد 4.7878 4.8400
البنك-التجاري-الدولي 4.8126 4.8399
بنك-المشرق 4.8100 4.8400
بنك-الاستثمار-العربي 4.8200 4.8500
بنك-HSBC 4.8100 4.8500

 

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.84 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.87 جنيه مصري 

المصدر:مصر365 

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