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سعر الذهب اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الجمعة  :

السعر العالمي : 1,280.21 دولار أمريكي .

الوحدة

 سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 736
عيار 22 675
عيار 21 644
عيار 18 552
عيار 14 429
عيار 12 368
الاونصة 22,890
الجنيه الذهب 5,152
الكيلو 736,000

 

المصدر : مصر 365

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