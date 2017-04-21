سعر الذهب اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في مصر

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .
سعر الذهب اليوم الجمعة :
السعر العالمي : 1,280.21 دولار أمريكي .
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الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|736
|عيار 22
|675
|عيار 21
|644
|عيار 18
|552
|عيار 14
|429
|عيار 12
|368
|الاونصة
|22,890
|الجنيه الذهب
|5,152
|الكيلو
|736,000
المصدر : مصر 365