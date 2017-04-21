السعودية تحظر عمل المصريين في هذه الأماكن

سمر العشري

أصدرت وزارة العمل السعودية ، اليوم الخميس، قرارا جديدا يقصر فيه العمل في المراكز التجارية المغلقة "المولات" على مواطني المملكة من الجنسين، وحظرت عمل الوافدين ومن بينهم المصريين، في خطوة جديدة تهدف الرياض من خلالها لزيادة الفرص المتاحة لمواطنيها والحد من البطالة.

وبحسب «cnn بالعربية» فإن الإعلان عن القرار جاء عبر تغريدة للمتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، قال فيها: "وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص يصدر قرارًا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات".

ولم يقدم أبا الخيل المزيد من التفاصيل حول موعد تطبيق القرار أو المدى الذي سيطاله وما طبيعة تأثيراته على العاملين الأجانب في المراكز التجارية حاليا.

وتسعى السعودية إلى تعزيز فرص العمل المتاحة أمام مواطنيها من خلال توسيع دائرة الاستثمار وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وفقا لخطة "رؤية المملكة 2030"، وأدى تراجع أسعار النفط إلى التأثير بشكل كبير على الميزانية السعودية وخطط الدعم المقدمة.

السعودية تحظر عمل الوافدين في المولات التجارية

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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