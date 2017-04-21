بالصور || "فيس بوك" يفضح عمالة الجزيرة.. بعد إظهار الموقع إقامة مسؤول صفحة القناة فى "تل أبيب"

سمر العشري

فى فضيحة مدوية، تكشف أمرا ليس مستغربا وطالما توقعه الكثيرون، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة من صفحة قناة "الجزيرة ـ مصر " يظهر فيها الموقع الجغرافى لنشر الخبر أنه فى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وتداركت الصفحة الخطأ، وقامت بتعديل الموقع، لتخفيه تماما من على الخبر، والذى يتناول الموازنة العامة لوزارة المالية المصرية >

خبراء أمنيون وأعضاء من لجنة الدفاع بمجلس النواب، أكدوا أن هناك علاقة تنسيق دائم بين قناة الجزيرة القطرية وقادة إسرائيل، مشيرين أن وجود أدمن صفحة الجزيرة مصر بعاصمة الكيان الصهيونى يؤكد حجم العمالة التى وصلت لها القناة القطرية.

فيس بوك يفضح عمالة الجزيرة

وكيل لجنة الدفاع: تصرفات قطر والجزيرة كلها تصب لصالح "الكيان الصهيونى"

من جانبه، قال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تصرفات دولة قطر وقناة الجزيرة مفضوحة بعدائها الواضح على مصر ومواصلة تآمرها وتشويه صورتها فى الخفاء والعلن.

وعلق وكيل لجنة الدفاع على تداول رواد التواصل الإجتماعى فيس بوك صورا تؤكد إقامة أدمن صفحة "الجزيرة - مصر" بإسرائيل، قائلا:" أن قناة الجزيرة ودولة قطر لا تكف عن التآمر ضد البلدان العربية وتنفق مليارات الدولار لتمويل التنظيمات الإرهابية وتفتيت الوطن العربى لصالح الكيان الصهيونى ، وأشار كدوانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن قناة الجزيرة على اتصال دائم بالقادة فى إسرائيل وتفتح قنواتها لهم للإطلاع على آرائهم فى الشئون العربية، لافتا إلى أن ما تقوم به قطر فى المنطقة يصب فى النهاية لصالح الكيان الصهيونى.

حمدى بخيت: أمير قطر بيروح اسرائيل كل سنة.. فما المستغرب من تواجد الأدمن هناك؟

فى سياق متصل، قال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن الجميع يعلم أن هناك علاقة منسقة بين قطر وإسرائيل سواء على مستوى الأعمال الاستخباراتية ودعم الإرهاب وكذلك على مستوى الإعلام ومنه ما نراه من استهداف للدولة المصرية ، وأضاف بخيت، أن الواقعة لست بمفاجئة فإذا كان أمير قطر نفسه يزور اسرائيل كل عام، فما الغريب من تواجد أدمن الصفحة هناك.

اللواء ممدوح مقلد: مش مندهش.. وعلاقة الجزيرة بتل أبيب معروفة

فى السياق ذاته، قال اللواء ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن اكتشاف تواجد أدمن صفحة قناة الجزيرة المحرضة ضد مصر داخل اسرائيل أمر متوقعا، متابعا:" لا اجد غرابة من هذا ولست مندهش لأن هذا سلوك معروف من قناة تحرض ليل نهار على مصر ، وأضاف مقلد أن تواجد أدمن الصفحة الخاصة بقناة الجزيرة بتل أبيب أمر طبيعى ومعروف خاصة وأن اسرائيل لا يمكن أن تبرئ ساحتها مما يدور حولنا من إرهاب لأن العداء موجود.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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