أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

بالفيديو || طوني خليفة : نيشان باعني لرامز جلال بحفنة دولارات

Google+ Print
بالفيديو || طوني خليفة : نيشان باعني لرامز جلال بحفنة دولارات بالفيديو || طوني خليفة : نيشان باعني لرامز جلال بحفنة دولارات

توجه الإعلامي اللبناني طوني خليفة، بالشكر لجمهوره الذي تابع حلقة الليلة من برنامجه على قناة "الجديد" اللبنانية، والتي هاجم فيها برامج المقالب، على خلفية أزمته الأخيرة مع الإعلامي اللبناني "نيشان" بسبب برنامج الفنان رامز جلال.
 
وكتب "طوني" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: شكرًا لكل من تابع حلقتي الليلة وأتمنى أن تكون اتضحت الأمور لمن يسأل عن سبب غضبي وهجومي على نيشان بعد محاولة استدراجي لبرنامج رامز جلال، وما الذي كان سيحل بي وبمن خدعهم نيشان من خوف ورعب وإذلال واحتقار وخطر.
 
وتابع "طوني": فقط لأن نيشان قرر أن يبيعنا مقابل ظهور تليفزيوني في برنامج رامز أو حفنة من الدولارات، آمل أن تكون مشاهد الحلقة كفيلة بتفسير سبب غضبنا وهجومنا، قائلًا: ألف شكر لتفهمكم واحبكم من كل قلبي ويبعد عنكم كل سوء".
 
وكان طوني خليفة، كشف أن الإعلامي اللبناني "نيشان"، حاول إيقاعه في فخ، واستدراجه بطريقة خادعة ليكون ضيفًا على برنامج رامز جلال، لكنه اكتشف الأمر، وشن "طوني" هجومًا حادًا على "نيشان"، عبر مقطع نشره على موقع "يوتيوب"، وصفه خلاله بالسمسار.
 
 
 
 
 

المصدر : قناة أون تي في

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

في مقطع فيديو مؤثر.. سيدة تعلم حفيدتها الصماء لغة الإشارة

في مقطع فيديو مؤثر.. سيدة تعلم حفيدتها الصماء لغة الإشارة

ماذا وجد ضباط مباحث التموين داخل مصنع لإنتاج اللحوم بإمبابة؟ (فيديو)

ماذا وجد ضباط مباحث التموين داخل مصنع لإنتاج اللحوم بإمبابة؟ (فيديو)

بالفيديو.. أضخم سيدة بالعالم «إيمان» تفقد هذا اللقب ولأول مرة تستطيع الجلوس

بالفيديو.. أضخم سيدة بالعالم «إيمان» تفقد هذا اللقب ولأول مرة تستطيع الجلوس