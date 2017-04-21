بالفيديو || طوني خليفة : نيشان باعني لرامز جلال بحفنة دولارات

سمر العشري

توجه الإعلامي اللبناني طوني خليفة، بالشكر لجمهوره الذي تابع حلقة الليلة من برنامجه على قناة "الجديد" اللبنانية، والتي هاجم فيها برامج المقالب، على خلفية أزمته الأخيرة مع الإعلامي اللبناني "نيشان" بسبب برنامج الفنان رامز جلال.

وكتب "طوني" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: شكرًا لكل من تابع حلقتي الليلة وأتمنى أن تكون اتضحت الأمور لمن يسأل عن سبب غضبي وهجومي على نيشان بعد محاولة استدراجي لبرنامج رامز جلال، وما الذي كان سيحل بي وبمن خدعهم نيشان من خوف ورعب وإذلال واحتقار وخطر.

وتابع "طوني": فقط لأن نيشان قرر أن يبيعنا مقابل ظهور تليفزيوني في برنامج رامز أو حفنة من الدولارات، آمل أن تكون مشاهد الحلقة كفيلة بتفسير سبب غضبنا وهجومنا، قائلًا: ألف شكر لتفهمكم واحبكم من كل قلبي ويبعد عنكم كل سوء".

وكان طوني خليفة، كشف أن الإعلامي اللبناني "نيشان"، حاول إيقاعه في فخ، واستدراجه بطريقة خادعة ليكون ضيفًا على برنامج رامز جلال، لكنه اكتشف الأمر، وشن "طوني" هجومًا حادًا على "نيشان"، عبر مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، وصفه خلاله بالسمسار.

المصدر : قناة أون تي في

شبكةعيونالإخبارية

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