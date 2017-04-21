أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

محطة مخابرات أمريكية على حدود السودان مع مصر برعاية السعودية

Google+ Print
محطة مخابرات أمريكية على حدود السودان مع مصر برعاية السعودية محطة مخابرات أمريكية على حدود السودان مع مصر برعاية السعودية

تحت عنوان " يعزز التعاون مع البشير"، كشف موقع افريقى معنى بالمعلومات الاستخباراتية، تفاصيل صفقة استخباراتية عقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مع الرئيس السودانى عمر البشير، مقابل رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم.
 
وقال موقع " أفريقا إنتلجنس"، إنه تم الاتفاق بين الخرطوم وواشنطن، على استضافة السودان محطة لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، ضمن شراكة لمكافحة الإرهاب عالميًا. 
 
وبحسب الموقع، من المنتظر أن تقوم نائبة مدير الوكالة جينا هاسبل بزيارة للخرطوم خلال مايو المقبل لإتمام الشراكة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تمت أثناء زيارة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق محمد عطا برفقة جنرال آخر لم يذكر اسمه لواشنطن مطلع أبريل الجاري الماضي، والتي كانت بدعوة من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو.
 
وأشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاق، ستستضيف الخرطوم محطة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمراقبة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، وقال التقرير إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بحث مع الجنرال السودانى مذكرات تفاهم تؤسس لشراكة بين الخرطوم وواشنطن لمكافحة الإرهاب".
 
وأوضح تقرير"أفريقا إنتلجنس"، أن هذه الصفقة الأمنية جاءت نتيجة لطلب قدمه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن مؤخرًا، للتطبيع مع السودان، حيث وعده ترامب بإتمام رفع العقوبات الاقتصادية رسميًا في يوليو المقبل. 
 
وأضاف أنه جرى خلال زيارة ولى ولى العهد السعودي اتصال غير مباشر بين عطا ومدير مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية جيمس كومي، ومدير وكالة الأمن القومي مايكل روجرز.
 
وكانت الخارجية الأمريكية رحبت في بيان صدر خلال سبتمبر الماضي بجهود السودانية في مكافحة الإرهاب، وتعاونها المتزايد مع واشنطن.
 
يشار إلى أن السودان مدرج على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ 1993، رغم تخفيف واشنطن في يناير الماضي لعقوبات اقتصادية مفروضة عليه منذ 20 عامًا.
 
 
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

ترامب: هجوم باريس سيؤثر على الانتخابات الرئاسة الفرنسية

ترامب: هجوم باريس سيؤثر على الانتخابات الرئاسة الفرنسية