بالفيديو || للمرة الثالثة.. الدكتورة “منى برنس” تهاجم رئيس جامعة السويس بـ”وصلة رقص” وكلمات صادمة

سمر العشري

للمرة الثالثة في غضون شهر واحد، نشرت الدكتورة “منى برنس”، أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، مقطع فيديو رقص جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كما وجهت من خلاله رسالة لرئيس الجامعة، الدكتور “ماهر مصباح”.

هذا وظهرت الدكتورة “منى برنس”، فى الفيديو بملابس “منزلية”، وترقص فيه أمام بيتها، وهاجمت فيه الفيديو، رئيس جامعة السويس الدكتور ماهر مصباح، وعددًا من أساتذة الجامعة، قائلة: “أنا منى برنس اللي حضرتك حولتها للتحقيق، ولحد دلوقتي أنا منتظرة الإخطار الرسمي بميعاد التحقيق ومكانه، لحد دلوقتي ما جاليش حاجة خالص مع أني بروح الجامعة كل أسبوع”.

وختمت “برنس”، حديثها لرئيس جامعة قناة السويس: “قبل ما تخبطوا بيوت الناس بالطوب شوفوا بيوتكم الأول”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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