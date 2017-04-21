أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || للمرة الثالثة.. الدكتورة “منى برنس” تهاجم رئيس جامعة السويس بـ”وصلة رقص” وكلمات صادمة

Google+ Print
بالفيديو || للمرة الثالثة.. الدكتورة “منى برنس” تهاجم رئيس جامعة السويس بـ”وصلة رقص” وكلمات صادمة بالفيديو || للمرة الثالثة.. الدكتورة “منى برنس” تهاجم رئيس جامعة السويس بـ”وصلة رقص” وكلمات صادمة

للمرة الثالثة في غضون شهر واحد، نشرت الدكتورة “منى برنس”، أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، مقطع رقص جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كما وجهت من خلاله رسالة لرئيس الجامعة، الدكتور “ماهر مصباح”.

هذا وظهرت الدكتورة “منى برنس”، فى الفيديو بملابس “منزلية”، وترقص فيه أمام بيتها، وهاجمت فيه الفيديو، رئيس جامعة السويس الدكتور ماهر مصباح، وعددًا من أساتذة الجامعة، قائلة: “أنا منى برنس اللي حضرتك حولتها للتحقيق، ولحد دلوقتي أنا منتظرة الإخطار الرسمي بميعاد التحقيق ومكانه، لحد دلوقتي ما جاليش حاجة خالص مع أني بروح الجامعة كل أسبوع”.

وختمت “برنس”، حديثها لرئيس جامعة قناة السويس: “قبل ما تخبطوا بيوت الناس بالطوب شوفوا بيوتكم الأول”.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"