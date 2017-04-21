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«رجل أعمال» يقتل زوجته بعد خيانتها له عبر الفيس بوك مؤكداً أنه صرف عليها الملايين

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«رجل أعمال» يقتل زوجته بعد خيانتها له عبر الفيس بوك مؤكداً أنه صرف عليها الملايين «رجل أعمال» يقتل زوجته بعد خيانتها له عبر الفيس بوك مؤكداً أنه صرف عليها الملايين

قام رجل أعمال بمنطقة السلام بقتل زوجته طعناً بالسكين بأماكن متفرقة في جسدها، ثم بعد ذلك قام بذبحها، وذلك بعد اكتشافه خيانتها له مع أحد الأشخاص من خلال محادثة جنسية بينها وبينه عن طريق التليفون بأحد مراقع التواصل الاجتماعي.

حيث اكد رجل الأعمال الذي يبلغ من العمر 50 عاماً من خلال اعترافاته أمام رجال المباحث بأنه قام بقتل ” ر.ب” 36 عاماً ربة منزل بسبب سوء سلوكها، حيث اكد ان الجثة في غرفة النوم بمنزل الزوجية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى منزل الزوجية ليكتشفوا صحة الواقعة.

وبمعاينة الجثة من قبل رجال المباحث تبين وجود طعنات متفرقة في الجسد سواء في البطن والظهر، وجرح قطعي في الرقبة، كما تم العثور على السلاح المستخدم، وتم رفع البصمات ومطابقتها ببصمات القاتل.

حيث اكد القاتل قائلاً : ” تزوجتها عرفي 4 سنين بعلم أهلها، واتفقنا على أن أتكفل بمصاريفها ومصاريف أهلها، وكانت تتردد على شقة الزوجية بدار السلام طيلة فترة الزواج، وصرفت عليها هي وأهلها أكثر من 9 مليون جنيه عبارة عن مشغولات ذهبيه وهدايا وشقة سكنية، وعربية، ووديعة بقيمة 2 مليون جنيه في البنك”.

واضاف أنه بدأ يشك في سلوكها وبالإطلاع على تليفونها الخاص وجد بعد المحادثات الجنسية بينها وبين أحد الأشخاص، وبها صور خاصة لها خليعة قامت بإرسالها له.

 

المصدر : فايف

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