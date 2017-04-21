الأرصاد الجوية تصدر بيان تحذيري شديد اللهجة وتؤكد موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات التالية يوم الجمعة لتسجل 40 درجة مئوية

سمر العشري

ذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تشهدها معظم المحافظات، حيث أكدت أنه من المتوقع أن يسود يوم الجمعة طقس حار خلال ساعات النهار على كافة المحافظات، ومعتدل خلال ساعات الليل، كما حذرت من استمرار الشبورة المائية الكثيفة.

حيث أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف تسجل درجات الحرارة يوم الجمعة 40 درجة مئوية على العديد من المحافظات وهي أسوان والأقصر ومحافظات شمال الصعيد، كما أنه من المتوقع أن تسجل في القاهرة العظمي 37 والصغرى 23 .

كما أضاف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف تقل الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية نظرا لوجود الشبورة خلال الساعات الأولي في الصباح الباكر، ولهذا ناشدت الهيئة بتوخي الحذر خلال القيادة والقيادة الهادئة لتفادي أخطاء الغير.

وفيما يتعلق بالبحر المتوسط فستكون هناك حالة من الارتفاع في الأمواج من متر و نصف متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، و البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، و ارتفاع الأمواج ستكون من مترين إلى مترين ونصف و الرياح السطحية شمالية غربية.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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