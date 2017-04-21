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شاهد || أول فيديو لـ«إيمان» بعد فقدها لقب أسمن امرأة في العالم وهى تحرك أطرافها

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شاهد || أول فيديو لـ«إيمان» بعد فقدها لقب أسمن امرأة في العالم وهى تحرك أطرافها شاهد || أول فيديو لـ«إيمان» بعد فقدها لقب أسمن امرأة في العالم وهى تحرك أطرافها

لقيت الفتاة المصرية ” إيمان عبد العاطي” شهرة عالمية ومتابعة دولية من النشطاء وخاصة المصريين، حيث أن الفتاة كانت تعاني من سمنة مفرطة، وكانت تزن حوالي نصف الطن، مما أدى إلى سفرها إلى الهند من أجل انقاص وزنها، ونجح الأطباء في انقاص وزن الفتاة إلى النصف ولكن حدثت المفاجأة الصادمة.

حيث أظهر الفيديو الفتاة المصرية وهى تحرك أطرافها بشكل جيد، في مفاجأة سارة لجميع المتابعين في أنحاء العالم، وخاصة المصريين.

وصرحت ” ابارنا جوفيل” الطبيبة المختصة بحالة ” إيمان” وأنها إحدى عضوات الفريق المعالج، أن الفتة المصرية والملقبة بأسمن فتاة في العالم، قد أصابها مرض ” الشخير الدائم”، وذلك بعد النجاح في انقاص وزنها، وحتى الآن لم يستطع الأطباء معرفة سبب المرض أو تفسيره.

حيث أصيب العديد من الأطباء بالدهشة من هذا المرض المفاجيء والغير متوقع للأطباء، ويحاول الأطباء تفسير أسبابه.

 

المصدر : فايف

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