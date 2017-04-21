السعودية تحذر مواطنيها: الزموا منازلكم اليوم

سمر العشري

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس، وذلك حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من النظام الآلي للإنذار المبكر تفيد باستمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة تحد من جودة الرؤية الأفقية ما يرفع فرص وقوع الحوادث.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا كما تظهر سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم.

وتحدث التقرير عن حالة الملاحة في البحر الأحمر، وقال إن حركة الرياح فوق مياهه ستتراوح بين 16-38 كم/ساعة، ما سيتسبب في ارتفاع للموج يصل إلى مترين، بينما تصل سرعة الرياح على مياه الخليج العربي إلى 45 كم/ الساعة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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