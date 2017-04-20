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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال مع بعض الزملاء، ويسبب بعض المشاكل العابرة

عاطفياً: لا تدع هموم العمل تطغى على حياتك الاجتماعية، بل حاربها وتخلص منها، وخصص وقتاً أطول للشريك فهو بحاجة إليك

صحياً: تجد نفسك اليوم ممتلئاً بالطاقة والنشاط وتجد لذة وسعادة في الحياة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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