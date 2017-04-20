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فيديو| كوريا الشمالية تقصف أمريكا وتحرق علمها

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فيديو| كوريا الشمالية تقصف أمريكا وتحرق علمها فيديو| كوريا الشمالية تقصف أمريكا وتحرق علمها

 
عرضت كوريا الشمالية مقاطع تظهر إطلاق صواريخ مزيفة صوب الولايات المتحدة وتحيلها إلى قطع من اللهب، حسب ما نقلته سكاي نيوز
 
وأشارت شبكة رويترز إلى أن عرض الفيديو جاء خلال حفل غنائي بعيد ميلاد مؤسس الدولة الشيوعية كيم إيل سونج، وحضر الحفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
 
ويظهر الفيديو لقطات لتجربة صاروخية أجريت في فبراير، وأخرى تخص إطلاق صواريخ تجتاز المحيط الهادي وتنفجر في الولايات المتحدة، لتتحول إلى كرات عملاقة من اللهب، وانتهى بصورة للعلم الأمريكي وهو يحترق.
 
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، قد قالت عندما انتهى العرض دخل كل المشاركون فيه وفي العرض العسكري في نوبة حماسية من هتافات التأييد والاستحسان.
 
وأظهرت اللقطات التلفزيونية الزعيم كيم وهو يبتسم ويلوح للمشاركين.
 
وقالت كوريا الشمالية في فبراير إنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية من متوسط إلى طويل المدى.
 
وخلال العرض العسكري السبت، عرضت كوريا الشمالية ما بدا أنها صواريخ باليتسية جديدة عابرة للقارات، وأجرت في اليوم التالي تجربة صاروخية فاشلة لاقت انتقادات دولية.
 
 
المصدر : مصراوى

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