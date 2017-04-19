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عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان

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عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان

كشف مصدر أمني منذ قليل، تفاصيل صوت الانفجار القوي، الذي سُمع دويه، بمنطقة صقر قريش بالبساتين، حيث تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغاً يفيد بحدوث حريق كبير، بإحدى الورش بمنطقة البساتين، نتج عنه صوت انفجار قوي، الأمر الذي دفعت فيع بعدد من سيارات الإطفاء.

وبعد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لباقي الورشة، وتبين أنه حريق شب داخل ورشة ميكانيكا بصقر قريش بمنطقة البساتين، ونتج عن الحريق، تفحم سيارتين، وخرجت أصوات الانفجارات، انفجار إطارات وتانك السيارات.

وتبين أن الحريق التهم سيارتين كانتا متوقفتين داخل الورشة، فيما تمكنت الحماية المدنية، من منع امتداد الحريق لباقي السيارات، ولا وجود لخسائر في الأرواح، وجاري العرض علي النيابة العامة.

 

المصدر : فايف

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