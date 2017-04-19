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بالفيديو || زعيم كوريا الشمالية يشاهد لحظة قصف أمريكا بالصواريخ

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بالفيديو || زعيم كوريا الشمالية يشاهد لحظة قصف أمريكا بالصواريخ بالفيديو || زعيم كوريا الشمالية يشاهد لحظة قصف أمريكا بالصواريخ

عرضت كوريا الشمالية مقاطع تظهر إطلاق صواريخ مزيفة صوب الولايات المتحدة وتحيلها إلى قطع من اللهب.
 
وجاء عرض الفيديو خلال حفل غنائي بعيد ميلاد مؤسس الدولة الشيوعية كيم إيل سونغ، وحضر الحفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفق ما أوردت "رويترز" الأربعاء.
 
ويظهر الفيديو لقطات لتجربة صاروخية أجريت في فبراير، وأخرى تخص إطلاق صواريخ تجتاز المحيط الهادي وتنفجر في الولايات المتحدة، لتتحول إلى كرات عملاقة من اللهب. وانتهى الفيديو بصورة للعلم الأميركي وهو يحترق.
 
 وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة" عندما انتهى العرض دخل كل المشاركون فيه وفي العرض العسكري في نوبة حماسية من هتافات التأييد والاستحسان."
 
وأظهرت اللقطات التلفزيونية الزعيم كيم وهو يبتسم ويلوح للمشاركين.
 
وقالت كوريا الشمالية في فبراير إنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية من متوسط إلى طويل المدى.
 
وخلال العرض العسكري السبت، عرضت كوريا الشمالية ما بدا أنها صواريخ باليتسية جديدة عابرة للقارات، وأجرت في اليوم التالي تجربة صاروخية فاشلة لاقت انتقادات دولية.
 
 

المصدر : البيان الإماراتي

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