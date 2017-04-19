بعد خسارتها 242 كيلوجرام .. تطورات صادمة في حالة إيمان عبدالعاطى

سمر العشري

رغم نجاح عملية تقليص حجم المعدة بالمنظار وخسارة أسمن امرأة في العالم "إيمان عبد العاطي" 242 كيلو جرام تقريبًا، إلا أن الصحف الهندية تنشر من يوم لآخر تقارير عن حالتها الصحية تكشف عن أمراض جديدة تعاني منها قبل وبعد العملية.

ونشرت صحيفة "الأسبوع" الهندية تقريرًا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن الأطباء صرحوا بعدم قدرة إيمان على الحركة قبل خسارتها مئات كيلو جرامات أخرى.

المشي والشخير

وبحسب الصحيفة أيضًا، فإن "إيمان" تعاني من الشخير الدائم بعد فقدان نصف وزنها، فيما أكدت الطبيبة آبارنا جوفيل، إحدى عضوات فريق الدكتور مفضل لكدوالا، الطبيب المعالج لإيمان، أن الأخيرة لن تتمكن من المشي إلا بعد أن تفقد 240 كيلو جرام أخرى من وزنها، مضيفة أن إيمان فقدت قدرا كبيرا من الوزن.

مشكلات عصبية

وتمكن الفريق المعالج من تقليل المخاطر على حياتها بنسبة 60 % فيما ترتبط المشكلات المتبقية بعلم الأعصاب.

والأمراض التي تعاني منها إيمان حاليا ناجمة عن السمنة المفرطة، وتشمل النوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والغدة الدرقية والنقرس واحتباس السوائل وانقطاع التنفس أثناء النوم.

وأوضح طبيبها مفضل لاكدوالا الطبيب المعالج أن "إيمان" تواجه حاليا تحديا يتعلق بإعادة التأهيل العصبي، موضحًا أن أجزاء جسمها كانت تعمل بكفاءة تبلغ 5 %، وزادت هذه النسبة الآن ووصلت إلى 60 %.

اكتئاب

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الجمعة الماضية، تقريرًا يشير إلى إصابة إيمان، فيقول الأطباء: "لا يمكننا التقييم بسبب حاجز اللغة، إنها تتحدث العربية فقط وليست متماسكة بسبب السكتة الدماغية التي أصابتها من قبل.

ولكن الجديد أن الأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع إيمان أصبحوا يعشقون الموسيقى العربية التي تسمعها إيمان وتداوم على سماعها، بل إن بعضهم حفظ بعض الكلمات العربية ليتمكنوا من التواصل معها.

تشنجات

ولفتت الصحيفة إلى المشكلات التي تعاني منها "إيمان" منذ وصولها الهند مثل تعرضها لنوبات تشنجات خلال اليوم ولا يعرف الأطباء سبب ذلك رغم سيطرتهم عليهم بالأدوية المضادة للصرع.

وبحسب الطبيب، يمكن أن تكون تلك التشنجات ناتجة عن السكتة الدماغية التي تعرضت لها في المخ، ولكن طبيب المخ والأعصاب "ارون شاه" يقول إنها قد تكون نتيجة سكتة أخرى أصابتها.

ونوه: "لا يمكن أن نعرف السبب إلا بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، وبعدها نحدد أفضل خيارات العلاج".

نظام غذائى صارم

يُذكر أن "إيمان" - عقب إجرائها جراحة تقليص المعدة واتباعها نظاما غذائيا صارما - تبدأ يومها في السادسة صباحًا بتناول وجبة سائلة عالية البروتين يليها حمام إسفنج، وبعدها تدخل سلسلة من اختبارات الدم الروتينية والفحوص، حيث يقوم فريق مكون من 15 طبيبا، بينهم طبيب الغدد الصماء، وأمراض الكلى، وأخصائي الأعصاب، وأخصائي التخدير، وأخصائي الأمراض الرئوية والتغذية، بزيارتها كل صباح، وفي الحادية عشرة صباحا تقوم بجلسات العلاج الطبيعي، والتي تشمل التدليك والممارسة الرياضية الخفيفة.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads