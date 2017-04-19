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بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

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بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا» بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

توفيت امرأتان في حادث مأساوي داخل ساونا بعد كسر مقبض الباب وتركهما محاصرين لمدة ساعة ونصف الساعة.

بحسب موقع ذا صن، كانت أم وابنتها يستمتعان بوقتهما داخل غرفة بخار في جيسين بجمهورية التشيك عندما وقعت الكارثة، حيث انكسر مقبض الباب وأصبحا محاصرين في الداخل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في بيان، إن الأم البالغة من العمر 65 عاما وابنتها 45 عاما كانا يستريحان داخل ساونا يمتلكها صديقهما، وعندما استغرقتا وقتا طويلا ذهب للتحقق فوجدهما مستلقيتين على الأرض، وأضافت أنهما حاولا كسر نافذة الباب دون جدوى، وفقدا حياتهما قبل العثور عليهما بعد 90 دقيقة.
بالصور.. مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»
بالصور.. مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»
بالصور.. مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»
بالصور.. مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»
بالصور.. مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

 

 

المصدر : فيتو

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رئيس قسم الأخبار