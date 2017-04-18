أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

عاجل .. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة حول الهجوم الإرهابي على كمين سانت كاترين وسيارات الإسعاف تهرع لمكان الحادث

Google+ Print
عاجل .. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة حول الهجوم الإرهابي على كمين سانت كاترين وسيارات الإسعاف تهرع لمكان الحادث عاجل .. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة حول الهجوم الإرهابي على كمين سانت كاترين وسيارات الإسعاف تهرع لمكان الحادث

أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صادر لها منذ قليل، أن أحد كمائن المتواجدة بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، تعرضت لهجوم من جانب عدد من الأشخاص المسلحين، حيث أضافت الوزارة أن الأشخاص قاموا بإطلاق النيران تجاه الكمين ولهذا قامت قوات الأمن بالرد عليهم.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن الحادث أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة على مكان الحادث، وتابعت وزارة الداخلية تم تحويل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي، لافته إلى أن الكمين الذي تعرض للهجوم يبعد بمسافة 1000 متر عن دير سانت كاترين.

وفي سياق متصل، أكد “ديماسكينوي” كاهن كنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس، أن الدير لم يتعرض إلى أذي خلال الهجوم على الكمين، كما أضاف خلال تصريحاته الصحفية أنه لم يتعرض أي فرد من رهبان الدير والعاملين بداخله إلى أي إصابات.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وطلائع الجيش