عاجل .. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة حول الهجوم الإرهابي على كمين سانت كاترين وسيارات الإسعاف تهرع لمكان الحادث

أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صادر لها منذ قليل، أن أحد كمائن المتواجدة بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، تعرضت لهجوم من جانب عدد من الأشخاص المسلحين، حيث أضافت الوزارة أن الأشخاص قاموا بإطلاق النيران تجاه الكمين ولهذا قامت قوات الأمن بالرد عليهم.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن الحادث أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة على مكان الحادث، وتابعت وزارة الداخلية تم تحويل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي، لافته إلى أن الكمين الذي تعرض للهجوم يبعد بمسافة 1000 متر عن دير سانت كاترين.

وفي سياق متصل، أكد “ديماسكينوي” كاهن كنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس، أن الدير لم يتعرض إلى أذي خلال الهجوم على الكمين، كما أضاف خلال تصريحاته الصحفية أنه لم يتعرض أي فرد من رهبان الدير والعاملين بداخله إلى أي إصابات.

المصدر : مصر فايف