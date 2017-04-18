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مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرانسيس أكد أنه سيأتي لمصر ولن يؤجل زيارته
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:37 مساءً
مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:34 مساءً
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: أتمنى حذف خانة الديانة من الرقم القومي
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:30 مساءً
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:27 مساءً
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:26 مساءً
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:23 مساءً
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: كنت أدرس الدين المسيحي مع زميلي مدرس الدين الإسلامي
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:23 مساءً
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: التعليم يجب تنقيته من الأخطاء الموجودة فيه التي يمكن أن تصنع إرهابي
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:23 مساءً
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:21 مساءً
10 تصريحات × 24 ساعة
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:20 مساءً
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مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: درجة استيعاب الشباب أقل من حجم تدفق المعلومات اليومية
DMC
DMC
الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:09 مساءً
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:37 مساءً
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: أتمنى حذف خانة الديانة من الرقم القومي
DMC
الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:30 مساءً
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: كنت أدرس الدين المسيحي مع زميلي مدرس الدين الإسلامي
DMC
الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:23 مساءً
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: التعليم يجب تنقيته من الأخطاء الموجودة فيه التي يمكن أن تصنع إرهابي
DMC
الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:23 مساءً
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