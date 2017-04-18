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مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرانسيس أكد أنه سيأتي لمصر ولن يؤجل زيارته
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:37 مساءً
مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:34 مساءً
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: أتمنى حذف خانة الديانة من الرقم القومي
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:30 مساءً
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:27 مساءً
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:26 مساءً
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:23 مساءً
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: كنت أدرس الدين المسيحي مع زميلي مدرس الدين الإسلامي
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:23 مساءً
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: التعليم يجب تنقيته من الأخطاء الموجودة فيه التي يمكن أن تصنع إرهابي
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:23 مساءً
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:21 مساءً
10 تصريحات × 24 ساعة
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 11:20 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
انتظرونا السبت 22 أبريل .. لقاء خاص مع ك. فاروق السيد في برنامج القاهرة أبوظبي على ONsport
فيديو
ON Sport
الثلاثاء 18 أبريل 2017 10:32 مساءً
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