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عاجل.. كر وفر ومطاردات بين الأمن وجماهير بلدية المحلة منذ قليل والشبابيك الوسيلة الوحيدة للهرب والأمن يدفع بمزيد من القوات

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عاجل.. كر وفر ومطاردات بين الأمن وجماهير بلدية المحلة منذ قليل والشبابيك الوسيلة الوحيدة للهرب والأمن يدفع بمزيد من القوات عاجل.. كر وفر ومطاردات بين الأمن وجماهير بلدية المحلة منذ قليل والشبابيك الوسيلة الوحيدة للهرب والأمن يدفع بمزيد من القوات

ما زالت المشادات والاشتباكات مستمرة بين جماهير الكره وقوات الأمن المصري، حيث شهدت مباراة بلدية المحلة والأولمبي منذ قليل، حالة من الكر والفر والمطاردات بين جماهير البلدية وقوات الشرطة.

حيث قامت جاهير البلدية بالتسلل إلى مدرجات استاد البلدية بالرغم من التشديدات الأمنية، ونتيجة هذا التسلل قامت قوات الأمن بطاردتهم، ولم يكن أمام الجماهير سوى بالهروب من الأمن عبر شبابيك مبنى النشاط الرياضي.

وعلى الفور قامت قوات الأمن بنشر قوات إضافية، داخل مدرجات الاستاد لمنع الجماهير من التسلل مرة أخرى إلى داحل المدرجات، وكان بلدية المحلة قد فاز على الأولمبى بنتيجة 4 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ31 من عمر دورى القسم الثانى.

 

المصدر : فايف

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