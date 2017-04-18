” مسابقة في البصق ” تنهي حياة أمريكي بسقوطة من الدور ال16 بفندق الزمالك

اتفق شاب أمريكي من أصول سعودية، مع أحد أصدقائه، على النزول إلى مصر، لقضاء إجازة نصف العام، داخل إحدى الفنادق، الموجودة بمنطقة الزمالك، ولكن أثناء قضائهم الإجازة، مات أحدهما، وكشفت تحقيقات النيابة عن السبب الغريب الذي أدى لوفاته.

تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، أوضحت التحقيقات، أن الصديقان حاولا أثناء تواجدهما بالفندق إيجاد وسيلة لقضاء وقت فراغهما، لحين موعد عودتهما إلى أمريكا مرة أخرى، والمقرر له أن يكون مساء يوم الاثنين.

أقام الصديقان مسابقة في البصق، على أن يكون الفائز فيها، هو الذي يستطيع أن يصل ببصقته إلى أبعد مسافة ممكنة، وعندما اشتد السباق، والمنافسة بينهما، اختل توازن الأمريكي، وسقط من شرفة الفندق من الدور السادس عشر.

سقوط الأمريكي من هذا الإرتفاع الشاهق، أدى إلى تهشم في جمجمتة، وكسور في أنحاء متفرقة من جسمه، أدت إلى وفاته.

هذا وقد أمر رئيس نيابة حوادث وسط القاهرة، المستشار أحمد عبدالحكيم، بتفريغ كاميرات المراقبة بالفندق، للوقوف على ظروف هذا الحادث وملابساته.

المصدر : مصر فايف