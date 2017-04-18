بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات

سمر العشري

أذاع الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه العاشرة مساءً المذاع على فضائية دريم، فيديو محزن يصور الإهمال الجسيم من قبل بعض المسؤلين في الدولة المصرية، وخصوصا في محافظة الشرقية تلك المحافظة المكتظة بالأماكن الأثرية من مختلف العصور .

حيث أوضح الإبراشي، خلال تقريره أننا في دولة غير قادرة على المحافظة على معالمها الأثرية، وأننا نحول الجمال قبحا، فقد تحول قصر نعمة عمة الملك فاروق، إلى وكر للدعارة والمخدرات، وتم هدم استراحة خاصة بالملك فاروق كان يصطاد فيها البط.

هذا وقد عبر أهالي قرية العباسية، بمركز أبو حماد محافظة الشرقية، عن غضبهم بسبب قرار المحافظ بهدم استراحة أثرية وتحويلها لمزرعة سمك رغم وجود أماكن مخصصة للمزارع السمكية تم إهمالها .

وتساءل أحد الأهالي، لماذا أعطت المحافظة تفويض لأحد الأشخاص بالاستيلاء على استراحة أثرية، الذي قام بقطع أشجار أثرية وبيعها وأخذ مقتنيتها فضلا عن انتفاعها بأرضها لمدة 3 سنوات.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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