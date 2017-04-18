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مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل

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مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل

قامت وزارة الداخلية بتقدم خدمة جديدة للمواطنين، حيث يتم استخراج تراخيص السيارات بدون الذهاب إلى إدارات المرور، حيث جهزت مديرية أمن أسيوط وحدة تراخيص متكاملة ومتنقلة، ما بين أماكن تجمعات المواطنين بالأندية والنقابات والشركات والمصانع، لتسهل عليهم عملية استخراج تراخيص سياراتهم، وتسليمها في اليوم التالي، عن طريق مندوب الجهة التابع لها صاحب المركبة، بعد طبعها من قِبل إدارة المرور.

ووحدة التراخيص المتنقلة التابعة لمديرية أمن أسيوط، عبارة عن ميني باص حمولة 17 راكب، برئاسة ضابط تراخيص، وصراف خزينة، ومراجع وإداري تراخيص، ومهندس فحص فني، وعامل بصمة، ومندوبين عن شركات التأمين.

وجدير بالذكر، أن هذه الخطوة جاءت ولأول مرة في ، بناءا على توجيهات اللواء “مجدي عبد الغفار” وزير الداخلية، بضرورة تطبيق العمل الشرطي بمفهومه الشامل، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير خدماتها وتيسيرها على المواطنين، وخاصة على صعيد محاور التواصل المجتمعي.

 

المصدر : مصر فايف

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