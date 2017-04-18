بالفيديو || في تقرير خطير التليفزيون الاسرائيلي يكشف عن تواجد “غرفة حرب” على الحدود المصرية الاسرائيلية

أذاعت القناة الثانية الاسرائيلية تقريرا مصوراً عما أسمته بغرفة الحرب على الحدود الاسرائيلية المصرية، والتي تهدف إلى تتبع تنظيم داعش في سيناء تحسباً لأي تطور في تلك المنطقة الحدودية يلحق الضرر بالجانب الاسرائيلي، خاصة مع تطور قدرات التنظيم في سيناء وسيطرته على أماكن كثيرة على حد وصف التقرير، وإلحاقه الضرر بالمصالح المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأشار التقرير أن منطقة إيلات أو عاصمة السياحة في إسرائيل تتعرض لتهديدات متشابهة، لذلك فإن الجيش الاسرائيلي يعيش حالة حرب في تلك المنطقة، تحسباً لأي هجوم مرتقب من التنظيم على تلك المدينة الهامة اسرائيلياً وللحفاظ على أمن تلك المنطقة حفاظاً على حركة السياحة بها.

وقد طالب نشطاء مصريين الجيش المصري بفعل نفس الأمر، وأن يعيش تلك الحالة في سيناء والتي سوف تمكنه من قهر تنظيم داعش وعودة السياحة لتلك المنطقة مرة أخرى.

المصدر : مصر فايف