ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

السعر العالمي : 1,289.57 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 743 عيار 22 681 عيار 21 650 عيار 18 557 عيار 14 433 عيار 12 371 الاونصة 23,103 الجنيه الذهب 5,200 الكيلو

شبكةعيونالإخبارية

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