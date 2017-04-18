أخبار عاجلة

خاص مع سيف: مراسل أون سبورت يوضح المناوشات بداخل ملعب بتروسبورت قبل لقاء الزمالك وطلائع الجيش -
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الأربعاء وتُصدر بيان تحذيري للمواطنين بشأن تكون ظاهرة مناخية خطرة وتناشدهم بالآتي -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء -
الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم -
غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى -
«أبو الغيط» يبحث مع «القطراني» سبل حل الأزمة الليبية -
وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر -
رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا -
وزير التعليم وسفير الإمارات يشهدان ختام «تحدى القراءة العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2017 في مصر

Google+ Print
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2017 في مصر ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء  :

السعر العالمي : 1,289.57 دولار أمريكي .

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 743
عيار 22 681
عيار 21 650
عيار 18 557
عيار 14 433
عيار 12 371
الاونصة 23,103
الجنيه الذهب 5,200
الكيلو  

 

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر

وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر

رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا

رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا

بالفيديو || في تقرير خطير التليفزيون الاسرائيلي يكشف عن تواجد “غرفة حرب” على الحدود المصرية الاسرائيلية

بالفيديو || في تقرير خطير التليفزيون الاسرائيلي يكشف عن تواجد “غرفة حرب” على الحدود المصرية الاسرائيلية

صور| «سنو وايت المصرية».. حبيبها يحقق حلمها بخطوبة من عالم «ديزني»

صور| «سنو وايت المصرية».. حبيبها يحقق حلمها بخطوبة من عالم «ديزني»