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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تعمل على مشروع فني او إبداعي ابتداءً من اليوم، أو يتحدث هذا اليوم عن شراكة في العمل تحصد بنتيجتها أرباحاً كبيرة

عاطفياً: تعيش حنيناً إلى الماضي أو تجد حولك من يعود إلى الوراء، فالمزاج العام يكون في حالة رومانسية وعليك أن تماشي هذا المسار

صحياً: احزم أمتعتك وانطلق في رحلة تخييم في إحدى المناطق الجبلية بعيداً عن هموم العمل والحياة

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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