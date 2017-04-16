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حظك اليوم برج القوس الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: كن صبوراً جداً في التعامل مع الآخرين، وعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء وتوتر العلاقة

عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك إلى زوال، ويفضَّل أن تأتي المعالجات هادئة ومنطقية لكي يتم دراستها بهدوء والخلوص إلى النتائج المرجوة

صحياً: تجنّب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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